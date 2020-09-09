北橫沿線景點生態豐富多元，從大溪一路到巴陵，廊帶風景佳，更暗藏許多絕美祕境，圖為幽靈瀑布。（蔡依珍攝）

北橫沿線景點生態豐富多元，從大溪一路到巴陵，廊帶風景佳。(陳治文提供／蔡依珍桃園傳真)

陳治文認為「北橫國家風景區」是大溪復興推展觀光強心針。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

三層地區的歷史建築聚落宛若迷宮。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員陳治文認為「北橫國家風景區」是大溪復興推展觀光強心針，積極催生，市長鄭文燦9日在議會指出，市府委外調查北橫，初評遠超過國家級風景區設立樓地板標準，推動有信心，除積極爭取，也將請市籍立委聯手修法，將500元旅客出國費保留其中100元給桃園發展建設，雙軌並行。

陳治文說，北橫沿線景點生態豐富多元，從大溪一路到巴陵，廊帶風景佳，更暗藏許多絕美祕境，大聲疾呼要求向中央爭取經費串聯點線面，畫設「北橫國家風景區」，推展大溪復興的特殊文史。

鄭文燦坦言，行政院14年前函示停設國家風景區，全台僅有桃園未有國家級風景區，強調北橫公路非常具有潛力，有慈湖、頭寮、拉拉山、達觀山等，沿線觀光資源豐富，觀旅局委請顧問公司辦理北橫風景特定區評鑑資源調查作業，內部初評達621分，遠超過國家級風景區設立標準的560分，「有信心畫設北橫國家風景區！」

鄭文燦也提到，市府除催生北橫國家風景區，也另外爭取1億元推動「三層迷宮計畫」，他說三層地區的歷史建築聚落宛若迷宮，僅能靠機車行駛在巷弄間連接到三合院，將優先爭取補助，他不諱言觀光基金因疫情衝擊轉支援很多觀光紓困，不確定能否支應，但會積極爭取。

鄭文燦強調，每年100億的觀光發展基金，來自每人500元的機場旅客服務費，卻都用於補助國家級風景區，對桃園不公，形同桃園未享受到觀光建設，除要積極推動國家級風景區，也爭取立委連署提案，將其中100元旅客服務費留在國門之都桃園，挹注桃園發展觀光。

(中時 )