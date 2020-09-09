行政院長蘇貞昌今天出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，親自頒發獎座，向檔案管理績優機關與人員致敬。蘇揆表示，去年他來頒獎時，國家檔案疊起來已有45座101大樓的高度，今年已達48座101大樓（約24.5公里）。蘇揆笑稱，101要好多年才蓋得起來，但檔案局在1年間就蓋了3棟101大樓，非常了不起，更代表大家都很重視。

蘇揆指出，「凡人走過的必留有足跡」，他的父親是最基層及認真的公務員，小時候他常在假日跑去辦公室，看父親加班寫公文、批公事，父親的字非常漂亮、工整，一字一句，一筆一劃，文筆非常好，令他相當敬佩。如今他也要批公文，每個批示都有決定性影響，且公文到他手上時，已經過多少人的研析，公文的每字、每頁、每卷，攸關許多人及國家，因此必須留下檔案。

蘇揆強調，一個國家能真正重視檔案留存，表示這個國家、國力已達一定水準，也表示這一代人知道要尊重前人走過的辛苦，體認現在是多麼重要，以及要為未來留下什麼。

蘇揆表示，國家設立檔案局，重視檔案的留存，並頒發金檔獎及金質獎，肯定並獎勵檔案管理績優的機關與同仁，也藉此希望各機關都能以此為標竿及榜樣，讓機關有金檔獎的水準，每個人都以得金質獎為榮耀。如此一來，相信國家一定會更好，因為在要開始規劃時，就會競競業業，完成後還懂得珍惜保存。

蘇揆說，這些年來，國家一代一代、一年一年保存下來的檔案十分可觀，計算國家檔案高度的單位不是用「公分」或「公尺」，而是以「公里」計算，而且還是用101大樓的高度算。去年他來頒獎時，國家檔案疊起來已有45座101大樓的高度，今年已達48座101大樓（約24.5公里）。蘇揆笑稱，101要好多年才蓋得起來，但檔案局在一年間就蓋了3棟101大樓，非常了不起，更代表大家都很重視。

蘇揆表示，行政院特別編列25億的預算要興建「國家檔案館」，目前正進行招標作業，預計最快在今年底動工。國家檔案館可典藏的實體檔案容量，可放進幾十座101大樓。隨著科技不斷進步，也需與時俱進，將檔案數位化，讓檔案更好查詢。在科技的協助下，現在的檔案只要「一按」就有，以前他當律師時要備著判例，現在都靠「一指通，萬事通」，所以檔案的數位化非常重要。

(中時 )