園區採現代化及綠建築規劃設計，使用隔音建材及綠廊帶控制、阻隔噪音，兼顧環境美化功能。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應零撲殺，且花蓮流浪犬空間狹小老舊，花蓮縣府爭取經費斥資1億3千萬元，在鳳林鎮榮昌段設置動物收容教育園區，占地0.8公頃，預計明年3月完工啟用。今多位議員到場關切，對於空汙、排水以及犬貓身後事提出看法，農業處長吳昆儒表示，園區距離人口密集處有安全距離，以不擾民、低開發、重生態為設置宗旨與遵循原則，未來園區將宣導尊重生命與動保觀念，成為全台收容流浪犬貓示範區。

原本在花蓮吉安鄉南濱段的流浪犬收容所空間狹小，僅能容納100隻，為因應中央零撲殺政策，縣府爭取經費，包括花東基金、中央撥款及地方政府配合款，1億3千餘萬元在鳳林鎮榮昌段設置動物收容教育園區，占地0.8公頃，去年5月動工，工程進度已達8成。

17位議員包括笛布斯‧顗賚、徐子芳、張美慧、楊華美、鄭寶秀、魏嘉彥、林源富、徐雪玉、張懷文、吳東昇、林宗昆、簡智隆、賴國祥、高小成、哈尼‧噶照、吳建志、蔡依靜等今實地了解施工現況進度，也分別提出看法與建議。

縣議員張美慧認為，犬貓身後處理顯疑慮，如果交由肉品市場新建焚化爐，若比照畜禽處理將進行絞碎作業，顯不人道，笛布斯‧顗賚議員則對於環境能否容納更多流浪犬貓表示疑慮，也提出花蓮初估有近9千隻流浪犬貓，未來如何收容等疑慮，此外，空汙與水污也是議員關切問題。

農業處長吳昆儒表示，「花蓮縣狗貓躍動園區」設立於鳳林鎮東北處，屬於「綠建築」概念，周邊綠化面積達3千多平方公尺，依照規劃，該區域將有大量植被，是一個友善人和狗貓的休憩新據點，距鳳林鎮市區7公里、離林榮社區4.7公里，以不擾民、低開發、重生態為設置宗旨與遵循原則。

現場議員關心園區噪音、環境及廢棄物處理部分，建築師說明，園區採現代化及綠建築規劃設計，使用隔音建材及綠廊帶控制、阻隔噪音，兼顧環境美化功能。汙水經由攔污槽進行第一階段處理後，固體汙物由清運業者處理；液體部分排放至污水處理槽處理，以達放流水符合國家標準。園區內將不設置焚化爐，廢棄物由委外環保廠商處理。

吳昆儒說，園區經營將以多元化方式進行，會積極與社區、學校、團體結合，舉辦愛心認養及動物生命教育活動，希望讓園區成為串聯南北交通的重點樞紐，並做為發展花蓮中部區域觀光休憩新據點，農業處近期舉辦說明會，向在地民眾清楚說明園區運作。

(中時 )