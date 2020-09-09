監察委員蔡崇義及高涌誠等人今召開記者會，公布調查前公懲會委員長石木欽案，發現有眾多司法官涉有不當行為，司法院回應，經行政調查結果，退休、優遇或現職法官，除石木欽外，並無人涉及購買翁茂鍾所經營公司股票牟利的情形。

司法院表示，經約詢退休法官顏南全，並核對最高檢察署交付之資料（包含翁茂鍾之記事本），認顏南全有於2001年至2008間多次參與翁茂鍾的餐敘，但考量他涉不當飲宴行為，已逾10年之懲戒權行使期間，故不予移送監察院。

司法院說，優遇法官謝家鶴、法官洪佳濱、洪昌宏等人，他們確曾參與有翁茂鍾在場之球敘及餐宴，然大多僅參加一次球敘或邀宴，且其等均非翁茂鍾所涉案件的承審法官，即使有「言行不檢」之虞，但已逾行政懲處權的行使期間，故不予移送監察院。

司法院指出，行政調查結果，司法院所屬退休、優遇或現職法官，除石木欽外，並無人涉及購買翁茂鍾所經營公司股票牟利之情形。針對監察院對外說明事項，將在收到正式調查報告後，就調查報告之內容，為必要之進一步調查及處理。

(中時 )