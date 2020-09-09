上月彰化縣大城鄉驚爆鄉代會主席王宏銘涉嫌貪汙，利用職務向公所轄區域工程廠商索賄，多次教唆黑道人士恐嚇，前後成功得手1310萬元賄款，遭彰化地院羈押禁見，今傳出民進黨籍鄉長蔡鴻喜也涉入其中，昨天下午檢方循線發動４次搜索，將蔡鴻喜等11人拘提到案，訊後向法官聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，調查時發現鄉長蔡鴻喜利用公所掌握核准道路挖掘許可之機會，分別在2019年1月間至2020年5月間，透過白手套李某、黃某，向轄內施做電纜管路工程公司，分別索賄50萬、120萬及180萬元。

檢方說，本案在前3偵查時，就將協助索賄的共犯黃女、已及居中協調的李男，以及廠商黃男等3人，向法院聲請羈押禁見獲准，8日循線追查發動第4次搜索，傳喚拘提涉嫌人鄉長蔡鴻喜等共11人。

經檢察官訊問後，認為鄉長蔡鴻喜違反貪污治罪條例第4條第1項第5款，及第5條第1項第3款之收受賄賂等罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，於今天上午向法院聲請羈押禁見，並於下午5時30分許獲准羈押。

而上月大城鄉主席爆涉貪時，鄉長還表示並不知情，還肯定主席平時做事認真，現在卻爆出一起涉貪，讓當地鄉民都感到相當失望；彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，今天查獲的部分是鄉長個人，是否有與主席涉入同案，目前正全力偵辦當中。

(中時 )