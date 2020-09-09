53歲陳姓男子忍受肚子痛，經過3天出現發燒症狀，忍無可忍才就醫；醫師檢查發現他闌尾發炎，且因拖太久而破裂化膿，右下腹出現大範圍的膿瘍，醫師利用電腦斷層定位將膿瘍引流，症狀立即獲得改善。

南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢指出，急性闌尾炎俗稱盲腸炎，是相當常見的腹部急症，病程相當快速，初期症狀可能會出現噁心、嘔吐、上腹痛、肚臍旁悶痛等腸胃道症狀，半天後開始轉移至右下腹疼痛，如果拖延未立即就醫，恐出現闌尾破裂潰爛、腹內膿瘍甚至腹膜炎併發敗血症。

針對急性闌尾炎患者，醫師會建議即早手術將闌尾切除，以避免復發或造成併發症；如果闌尾已破裂併發膿瘍，直接手術開刀時間將拉長，切除的腸道範圍可能擴大，手術風險也會增高，因此先進行膿瘍引流，待6至12周後再安排手術，減少直接手術的風險與併發症。

放射科主任葉偉成表示，當闌尾周圍膿瘍時，可利用電腦斷層準確定位，經皮下穿刺放入引流管，將膿液引流出來，患者發燒等不適症狀可立即改善。

廖師賢表示，急性闌尾炎治療的成功率相當高，因此，提醒民眾不要輕忽腹痛，以免引發併發症而威脅生命，若有不適就要趕快就醫，忍痛延誤診療時機，恐怕危及生命。＃盲腸 ＃闌尾

(中時 )