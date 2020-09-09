交通部長林佳龍表示強調前瞻1.0延續性政策的一定會落實，不會有任何一項建設刪除。（許家寧攝）

前瞻2.0軌道建設預算大縮水，從原本4200多億元腰斬剩不到2000億元，新北市長侯友一再市政會議，捷運局要評估對新北軌道建設影響，由於報核中的八里、五泰、深坑輕軌以及捷運汐民線等4線，若沒有前瞻預算補助，將面臨嚴重衝擊。

侯友宜在市政會議指出，這幾年為新北市軌道建設的高峰期，1年都要200多億預算，明年南北環線、樹林線動工，要求捷運局評估、分析，若沒有中央經費挹注，對新北市的衝擊，好好思考未來的規畫路線，還需要花多少經費，新北財政能負擔嗎？

捷運局指出，像是目前正在報核的八里輕軌、五泰輕軌、深坑輕軌及捷運汐民線，憂心若預算不夠，未能獲核定，至於目前正在施工環狀線南北環、樹林線都有放在前瞻2.0，中央承諾的部分有依進度編列預算，若補助砍半，新北就要自行先墊付。

交通部長林佳龍回應，凡是通過政府核定的重大的軌道交通建設，政府一定會全力推動，強調前瞻1.0延續性政策的一定會落實，不會有任何一項建設刪除，未來預算編列，只是技術性問題，外界對於軌道建設預算減半理解是錯誤的。

(中時 )