前總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，過去劈腿4女，且還逼其中一名女記者墮胎，事件驚媒體踢爆後，引起社會譁然，丁允恭則火速請辭發言人獲准。對於這樣的結果，有媒體人表示，現在只是照劇本演出，丁和府方早就決定斷尾了。

對於丁允恭劈腿4女、逼前女友墮胎，今早請辭獲准，行政院長蘇貞昌下午回應表示，丁允恭是個很有才華的年輕人，因為個人私領域事情影響了政府或機關，他覺得好可惜，年輕人的行為也許要多警惕，對於前新北市長朱立倫批評丁的行為「傷害國家」，蘇貞昌緩頰，無限上綱罵到那樣子，他覺得不好。

國民黨立委葉毓蘭今在臉書貼文談及丁允恭請辭案時指出，「當時女記者向時任高雄市長陳菊檢舉時，陳菊輕輕放過，僅口頭告誡」，並質疑丁是否已明顯觸犯《刑法》第228條「權勢性交」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今也順勢貼文分析丁允恭案情和後續發展，指出丁允恭下台只是避風頭，雖然第一時間請辭，但丁允恭和總統府，都不會是看到報導才做決定。他相信，最晚在媒體問回應時，「丁和府就決定斷尾了，現在只是照劇本演出」。

粉專也提出合理質疑表示，「總統府真的這麼在意這個醜聞嗎？」，從事後陳菊當總統府祕書長時，還推薦丁到府院當發言人。府方怎麼可能不知道？粉專推測，「不是不知道，只是不在意」。最後，粉專更強調，「丁允恭辭職，不是因為道德瑕疵，純粹是為了避風頭。而這也是藏汙納垢的SOP，未來一定會再安排位子給他的」。

(中時新聞網)