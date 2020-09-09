瘋傳恆述法師的神豪身分是他，主持人謝曜州當場傻了。(取自國民大會YouTube)

20200908中天新聞 消失半年現身！恆述稱粉絲幫還債、痛斥張菲、費玉清

70歲恆述法師（藝名費貞綾）今年3月傳出欠高利貸3000多萬，令2個弟弟張菲、費玉清心死切割，不過恆述日前就在記者會上爆氣澄清是自己拒絕弟弟援助，而且還有一位鐵粉「神豪」出資百萬美金（約3000萬台幣），為她解決問題，「真不缺費玉清、張菲這2個土豪來幫我」3姊弟徹底反目。

恆述為錢與2個弟弟反目，在記者會上左酸張菲小氣、右諷費玉清一毛不拔，但資深媒體人許聖梅日前就在《國民大會》透露近來在演藝圈流傳的都市傳說，「恆述法師出來呢， 雖然一直指著她的弟弟罵，但大家有沒有發現，（恆述）大概都罵到一個皮毛沒有往死裡打。」

原來有傳恆述法師背後為她還清債務的神豪，就是她口中「中國最好用的牙刷」那個一毛不拔的弟弟費玉清！此一傳說也讓主持人謝曜州當場傻眼，不過許聖梅強調：「我們只能說都市傳說的說法是有沒有可能弟弟心疼姊姊，對中國最好用的牙刷來說3千萬可能等於3千塊，所以雖然我幫妳還這個錢，但後面萬一有一些高利貸的人會追上來，那如果我們做一個切割，會不會對我們家比較好。」

許聖梅再次強調以上說法只是都市傳說，但她認為這個都市傳說似乎能解釋為何這段期間以來，既然事情都解決了，那恆述法師為何還要提她弟弟的原因。

(中時新聞網)