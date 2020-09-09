「2020創意台中」將於18日起在台中車站登場，展出藝術創作及文創作品提前亮相。（陳淑芬攝）

邁入第10年「2020創意台中」將於18日起在台中車站登場，今年除藝術家創作外，並融入台中青年學子對舊城區的觀察與想法。台中市副市長令狐榮達9日表示，今年活動展現台中豐沛文化與藝術生命力，並提供年輕藝術家發揮舞台。

「2020創意台中」以「Trend Midtown時尚中城」為主題，有「Trend建築、Tredn設計、Trend藝術、Trend品味、Trend好食、Trend創意」等6大主軸，由藝術家張漢寧、陳仕剛策展，邀請紙雕藝術家成若涵等藝術家及5個文創設計品牌參展，並安排年輕學生參與設計工作營，融入展出比設計、秀創意，活動在9日舉行展前記者會。

令狐榮達指出，「Trend」是指舊物透過創造與設計，打造新藝術趨勢，「Midtown」因位置在中區舊台中火車站而取名，舊台中火車站是台中歷史古蹟，承載著在地回憶，也是外地人聚散地，將以「舊回憶、新觀點」精神，帶領民眾走進藝術生活。

台中市文化局長張大春表示，今年以「融舊賦新、跨界整合」概念為主，自9月18日在台中車站展至27日，將推出6大主題、5大戶外裝置、5場專題講座及4場音樂市集等多元豐富內容。

提前亮相的多項文創作品中，「世大運聖火火炬」備受矚目。策展人張漢寧表示，2017年世大運在台北舉行，而聖火火炬是結合台中5家相關在地業者合作的成果，並以竹編象徵運動會是「君子之爭」的意義，可說是道地「made in 台中」的文創作品。

(中時 )