總統府發言人丁允恭被爆一次劈腿4女請辭，「焦糖哥哥」陳嘉行批「管好自己老二很難嗎⋯你的老二不是你的老二，你知道亂幹會害到民進黨嗎！」資深媒體人謝寒冰看完笑到不行，不禁問：XX所有權歸黨管理？他甚至透露，傳說中不只這4個。

謝寒冰在臉書直播表示，陳嘉行這個批判讓他很想笑，他的xx不是自己的，難道是民進黨專屬的嗎？那個不是他的，難道是你的嗎？加入民進黨這麼恐怖，加入後還要獻出自己的XX？會不會太誇張、太扯了。陳嘉行想要護航、撇清，氣極敗壞到不知要說什麼，讓他覺得很奇怪，民進黨支持者怎麼會講這麼奇特的話，真讓他匪夷所思。

謝寒冰指出，陳嘉行一個中山大學碩士班的人，講出「你的老二不是你的老二，你知道亂幹會害到民進黨嗎！？」焦糖哥哥其實不用這樣氣極敗壞，他難道忘記民進黨的前行政院長張俊雄討小老婆，是直接公諸於世，謝寒冰認為民進黨做過這種事的多了。

謝寒冰甚至透露，看到丁允恭這件事，他並不意外，因為新聞界已經傳了好久，哪個女記者、哪個人跟他有曖昧，傳說中不只這4個。因為據說丁允恭這個人很敢，後來這女的爆料，他也是很敢。有猴急到這種地步嗎？他認為其實不是猴急，他這叫Cosplay(角色扮演)，cosplay本身沒錯，但好歹也在家裡做，沒人會管，反正現在已經通姦除罪化了。但是問題是，一定要選在新聞局長室嗎？丁允恭還強調不是在上班時間，謝寒冰不禁問難道非上班時間就行了嗎？

(中時新聞網)