前瞻2.0軌道建設預算從原本4,200億元腰斬剩不到2,000億元，對此，行政院長蘇貞昌今（9）日表示，「凡是行政院核定的建設，一毛錢都不會少」。

蘇貞昌指出，政府編列預算屬於零基預算，會按照輕重緩急、建設進度編列預算。國發會公布的前瞻2.0，預計投入5,100億元經費，其中原本占比最大的軌道建設，從原本的4,241億元大幅降至1,903億元，占比從48％減少至23％。國發會表示，這僅是由其他預算項目支應，軌道建設總預算沒有減少，也不會被影響。

對於前瞻2.0軌道建設經費腰斬，蘇揆表示「請大家放心」，強調「凡是行政院核定的建設，一毛錢都不會少」。他說，這些預算是要編在前瞻，或編在一般年度預算，或是邊在哪，端視建設的進度，行政院會按照進度編列預算。

蘇揆說，政府的預算編列本來就是零基預算，到期通通歸零，不必去比較哪個機關的預算比去年多或者是少，因為本來就是零基，因此還要看什麼時候編列預算、什麼項目是輕重緩急，

(工商 )