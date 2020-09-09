山富旅遊（2743）公告8月營收為新台幣3,565.4萬元，較上月成長26.60％，營收逐月攀升，疫情爆發以來表現逐漸回穩。山富表示，後疫情時代國旅是經營的重點，公司透過獨特的旅遊規劃，希冀藉由不一樣的台灣旅遊新體驗，帶動營運回溫。

時序即將進入秋季，今年中秋節及雙十國慶，連續兩週分別有四天及三天的假期，國人開始提前計劃長天期旅遊行程。相較於夏天，暑假適合呼朋引伴，舉凡水上運動和煙火秀等，都是熱鬧的玩法；到了秋冬時節氣候涼爽舒適，則適合改變節奏走慢遊路線。山富表示，台灣秋天有許多景點可以欣賞美麗的楓葉，像是溪頭、杉林溪、清境農場、奧萬大和阿里山等，都是賞楓勝地；除了賞楓外，結合周邊景點，深入了解當地人文特色，放慢腳步漫遊，避免走馬看花，才能體驗「秋高氣爽慢生活」的自在。

山富旅遊表示，公司以專業的國外行程規劃為基礎，將國旅以團體遊形式精心包裝，拉長旅遊時間，從一般的三天兩夜改為四天三夜甚至更長天數，讓民眾深度體驗，徹底享受旅遊的樂趣。秋冬旅遊首選花東，藉由遊覽車包團的玩法，可免去自由行自己開車的勞累。

客製化的漫步宜花東5日遊行程，除了遊覽當地特殊的地形與景點外，不論是絕景秘境山月吊橋、太平山見晴懷古步道，還是鸞山部落會走路的樹；甚至到富山護漁區欣賞美麗漸層的海色與珊瑚礁潮間帶，再藉由品嚐特色風味餐料理認識阿美族、布農族飲食文化，還有道地台東阿粨手作體驗、以及比西里岸部落親手DIY小羊木雕等，許多都是自由行無法遊覽的行程，藉由相關的故事、文化、體驗，才深度的感受台灣之美。

山富的精緻國旅行程將深入每個景點，經由領隊仔細導覽，完整介紹在地風土民情，加入部落及美食品嚐，再透過DIY等手作互動，細細體驗在地生活。此外，針對喜好自由行的客戶，山富也推出飯店套裝商品，以定點嚴選飯店3天2夜、2天1夜套裝行程，讓旅客能精心品味慢生活的旅遊步調。

隨著後疫情時代國人對旅遊渴望，山富積極調整應戰策略，使得散客及企業團客訂單陸續湧進，團客接單狀況熱絡，法人看好山富以長天數國旅搶攻此波國內旅遊需求，可望帶動業績表現，推升整體營運動能。

(工商 )