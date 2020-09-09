中印邊境衝突日趨激烈，已成為國際上最可能爆發戰爭的熱點。美國最新的《中國軍力報告》披露，巴基斯坦已同意大陸解放軍戰略支援部隊進駐，在長期以來的軍事合作交流後，長駐的軍事部門將有利於共同對抗印度，未來可能在中印與印巴2處邊境同時發起對印度的軍事行動。
《多維新聞》引述《印度防務新聞網》指出，大陸解放軍的戰略支援部隊（SSF）正在巴基斯坦建設一個指揮站，該指揮站從事網路戰、高技術偵察、電子戰和針對美國軍事資產的心理戰活動。
而所謂的解放軍戰略支援部隊，是由大陸解放軍的戰略太空戰、網路戰、電子戰和心理戰任務和能力進行功能整合後組建而成的。該部隊成立於2015年，旨在提升大陸解放軍資訊化作戰水準。
報導稱，上周美國國防部向國會提交2020年度《中國軍力報告》中已經明顯披露了這一點。根據美國國際開發署（USAID）的說法，巴基斯坦已正式允許大陸在其領土上建立一個地區司令部，目的是對付美國的軍事資產。
《中國軍力報告》還透露，中國大陸長期援助和扶持巴基斯坦，以減少其對通過麻六甲海峽等戰略要塞運輸能源資源的依賴，這也是解放軍在巴基斯坦建立一個功能齊全、專門從事複雜作戰形式的指揮站的主要原因。
除了擴大運輸能源戰略要塞之外，美方的報告還透露，大陸正在尋求在巴基斯坦、斯里蘭卡和緬甸等國建立相當數量的軍事機構，這些國家中不乏印度的鄰國。當前中印兩國在邊境衝突不斷，大陸此舉勢將引起印度的擔憂。
稍早前媒體曾指出，中國大陸將在巴基斯坦瓜達爾建立海軍基地，這是大陸繼吉布地之後的第2個海外基地，目前瓜達爾基地已有解放軍海軍陸戰隊進駐。瓜達爾被大陸視為「一帶一路」倡議的關鍵節點，2018年就已傳出大陸計畫在瓜達爾建立海軍基地的消息，但官方始終未承認。
文章來源：美報告披露 巴基斯坦同意解放軍部隊進駐
(中時新聞網)
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