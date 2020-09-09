行政院會明聽取「空氣汙染防制成效與展望」報告，為持續改善空汙，政院已核定，自今年起用4年投入511億元經費，透過中央與地方將共同合作，以期達到2023年細懸浮微粒(PM2.5)全國年平均濃度降低至15微克／立方公尺以下之目標，保障民眾健康。

環保署表示，該署聯合各部會推動空氣污染防制行動方案，空氣品質已獲得大幅改善，自104年至108年細懸浮微粒(PM2.5) 年平均濃度由22微克／立方公尺改善至16.2微克／立方公尺，改善幅度26％，紅色警示次數由997次減少至146次，改善幅度85％。

環保署表示，空氣汙染來源眾多且成因複雜，根據國內學者更新細懸浮微粒(PM2.5) 研究結果，境內污染部分工業占27.5％、車輛27.5％、其他來源占45％，雖然在不同地區、不同季節有所差異，但也顯示改善空氣品質應多管齊下，按部就班。

環保署說，政府以務實的態度執行各項空氣汙染減量工作，也呼籲民眾一起參加空氣品質改善活動，定期保養車輛，多搭乘公共運輸工具，節約能源及減少露天燃燒行為，可減少對於空氣品質之影響外，更能提升民眾的生活品質。

為持續精進空氣汙染管制策略，環保署已規劃完成針對細懸浮微粒與臭氧進行改善工作，並經行政院核定執行空氣汙染防制方案(2020年至2023年)，進行4大面向共27項推動措施，4年預計經費511億元，各地方政府需據以提出各自空氣汙染防制計畫，中央與地方將持續共同合作，以期達到112年細懸浮微粒(PM2.5)全國年平均濃度降低至15微克／立方公尺以下之目標，保障民眾健康。

(中時 )