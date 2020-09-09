基隆市政府主辦全國第32屆環保盃桌球錦標賽，近500名桌球好手參賽。（陳彩玲攝）

基隆市政府首次與環保署合作，主辦全國第32屆環保盃桌球錦標賽， 9日在市立體育館舉行為期3天的賽程，近500名桌球好手參賽，市長林右昌表示，這次不只打比賽，市府也安排一系列遊程，帶環保夥伴進一步認識基隆，這次活動對餐飲、住宿、旅遊觀光等業者帶來助益。

林右昌指出，過去基隆運動場館環境條件不好，無法舉辦全國賽事，近年市府將體育館一樓游泳池及其他運動空間分階段進行大幅整修，民眾不僅可以享受優質的運動環境，也能舉辦各大比賽，邀請其他縣市的民眾前來參加，更認識不一樣的基隆。

林右昌說，多數人認為基隆是愛下雨的城市，給人的印象是灰灰、陰陰的，甚至只要在台北看到拿雨傘的民眾，就知道是從基隆來的市民，以前每年約280天都在下雨，但隨著環境變遷現在下雨頻率已經減少一半，對推動觀光有很大的幫助，這次也安排選手搭船繞行基隆嶼，以及前往海科館、和平島等地遊玩，讓各地環保夥伴對基隆有更進一步的瞭解。

環保署長張子敬表示，環保盃桌球錦標賽是從環保署成立之初就開始舉辦，每年由各縣市環保局輪流辦理，今年已邁入第32年，除讓各縣市環保人員有聯誼交流機會，也鼓勵大家運動強身，發揮團隊精神，讓工作更有效率。

(中時 )