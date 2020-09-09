Brisbane WOMAN, Jenna Louise Driscoll, 27, S** with HER Pitbull Three times Walks Free Prison(影片源自Youtube)

澳洲一名女毒販，2014年遭警方調查犯罪情事時，一名年輕警察，意外在女毒販手機發現不堪入目的影片，女毒販多次性侵家中的寵物比特鬥牛犬（pitbull），還用手機錄影，連法官看到都覺得噁心，但由於她有過悲慘童年，獲得緩刑。

2014年澳洲警方調查一起販毒案，搜查27歲女毒販珍娜（Jenna Driscoll）住處，警察檢查手機時，意外在珍娜手機裡，發現錄有三段她與一隻公狗性愛的影片，被性侵的公狗，就是珍娜飼養的寵物比特犬，原本調查販毒案，卻意外扯出人獸交，罪名再加一項。

此案在澳洲當地引發高度關注，開庭時珍娜對「人獸交」坦承不諱，供稱自己是因為被同居男友慫恿，才會和寵物比特犬多次發生性行為，法官更在法庭上指出，人獸交的行為，「嚴重違背了自然秩序」，著實讓人厭惡。

另外，珍娜也坦承曾持械傷人、傷害兒童，行為都與毒品有關，雖然法官認為珍娜違反自然秩序，但考量珍娜的童年生活相當悲慘，最後判她緩刑；還有她的販毒罪名，亦獲得判兩年半緩刑。至於她的寵物比特鬥牛犬，已經被昆士蘭動物組織，重新安置到新的主人家。

(中時新聞網)