為使工業區有更穩定用水品質，台水公司七區處爭取2700萬元汰換高雄市大寮區大發工業區興業路管線，將屆齡管材汰換為更耐用的延性鑄鐵管，提升用戶用水品質及工業區供水穩定度。

台水公司七區處表示，大寮區大發工業區興業路等自來水管線原埋設350公釐鑄鐵管(CIP)，為使工業區有更穩定的用水品質，台水公司七區處將其汰換為材質更佳、更耐用的延性鑄鐵管(DIP)，口徑加大至400公釐。

另在用戶端部分則增設100公釐及200公釐的用戶配水管，有效提升用戶用水品質，該工程總計汰換2400公尺，並一併辦理埋管路面重新舖設，維護路面品質，確保民眾行路安全。

台水公司七區處處長武經文表示，本次汰換採用品質最優良之延性鑄鐵管(DIP)，承重耐壓能力優於以往管材，使用年限更長達40年之久，可提升大發工業區供水服務品質。

另為降低漏水率，針對自來水供水管線，台水七區處除隨時監控各地區供水壓力及定期派員巡檢，遇漏水可疑處檢測漏人員並即時配合進場實施檢測漏作業，台水公司為留住珍貴的水資源不遺餘力，也期望民眾將節水觀念融入日常生活中，共同攜手一起打造不缺水的明天。

(中時 )