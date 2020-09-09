華山基金會帶人瑞初體驗鐵道自行車，深度漫遊深澳。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

華山基金會帶人瑞初體驗鐵道自行車，深度漫遊深澳。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

華山基金會帶人瑞初體驗鐵道自行車，深度漫遊深澳。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

根據內政部109年7月統計，全台約有3996位百歲人瑞，華山基金會秉持著國之大寶要孝敬、要照顧的理念，在全台積極投入「人瑞服務 」，9日於深澳車站，邀請人瑞奶奶及4位近百歲的老寶貝，一同體驗鐵道自行車，欣賞海天一色，享用浪漫愛琴海西餐，再創生命精采回憶。

獨居在七堵區的人瑞曾奶奶，老伴往生多年，平日倚靠孫子照顧，身體因年邁而退化，鮮少出門，華山基金會於104年展開服務，每月提供關懷訪視、物資協助及年節關懷等，陪伴奶奶度過無數的日子，於9日邀請從未騎過自行車的人瑞曾奶奶與4位高齡的老寶貝，在義工的陪伴下，騎著在地特色打造的俏皮河豚自行車，從深澳車站到八斗子車站，欣賞八斗子海景、海洋生態、深澳鐵道等豐富景觀，當天也邀請老寶貝們玩起年輕人的「Dress code」，穿上休閒的純白衣褲，搭配北海岸的湛藍天空，享用美味西餐，猶如置身希臘，感受濃濃異國風情，「白舍愛琴海餐廳」和「大日開發有限公司」配合提供異國餐點和自行車體驗活動，祝福爺爺奶奶，長壽久久、幸福久久、健康久久。

華山基金會於基隆新北地區服務近600名失能、失智、失依老人，提供免費到宅服務、餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助等，防疫期間，華山基金會仍堅守第一線崗位，陪伴長輩一起挺過疫情。

(中時 )