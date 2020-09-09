中信兄弟先發投手戰力在各隊中最穩定，好還要更好，總教練丘昌榮今（9）日表示，明天將派出新洋投雷艾斯先發，對戰樂天桃猿隊。投手教練佛斯特則認為曼恩的球速、續航力都值得期待，除了速球以外，變化球則有曲球、滑球、切球、變速球等。

雷艾斯和桃猿隊新洋投曼恩是舊識，今年大聯盟春訓一起在遊騎兵隊訓練基地打拚，沒想到半年多後卻在台灣職棒對陣，而且是兩人的一軍初登板。雷艾斯說，這真的很刺激，希望明天較量的結果是自己佔上風。

兩人賽前曾在場邊聊了一陣子，雷艾斯說，在二軍時也有碰過面，今天再次見面很高興，彼此交換一些對於台灣職棒環境的心得，希望對雙方都有幫助。

雷艾斯說：「很高興加入中信兄弟這支傳統勁旅，對於明天初登板先發很期待也很興奮！聽說對手桃猿隊的打線很堅強，今晚的比賽會好好觀察打者的打擊習性。」

雷艾斯的身高比起其他洋將小了一號，有人說他像洋將版的「小可愛」江坤宇，長相很有親和力。

(中時 )