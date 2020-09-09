蔡淑臻與同門師弟孫綻雙雙入圍金鐘獎。（伊林娛樂提供）

孫綻苦盡甘來入圍金鐘獎。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂戲劇女神蔡淑臻今年以《噬罪者》入圍金鐘獎女配角獎，同門師弟孫綻也以《無主之子》入圍迷你劇集男配角獎，師姊弟兩人9日攜手受訪暢談入圍心情。相較於演技早已備受肯定、是金鐘入圍常客的蔡淑臻，在演藝圈打拼苦熬10年、苦到經常連房租、吃飯都成問題的孫綻，可說是「十年磨一劍」苦盡甘來，他坦言自己確實很拼、很敢衝，雖然生活幾度過不去，「但只要對演戲有一絲熱情，還是會繼續衝下去！」

被封「億萬票房動作男星」的孫綻表示，當年是被溫昇豪引他入行並進了伊林，開啟了他表演之路，演完《那些年我們一起追的女孩》後他確定自己就是要當演員，拍完《痞子英雄2》則是打開他對動作領域的學習，也參與過《角頭2》演出，但因一路碰壁、演出機會少，入不敷出，為了堅持演戲夢想，他曾同時打三份工，酒吧、外場服務生、廚師、執行製作、攝影助理、策展員等工作都做過，也曾住在一個月房租僅6500元的地下室，甚至經常窮到連房租、吃飯都有問題，需要靠經紀公司幫忙，經紀人曾心疼發現他穿去工作的皮鞋早已磨損、後跟還脫落。

他很謝謝溫昇豪除了領他入行，知道他常窮到連適合穿去試鏡的衣服都沒有，曾在大半夜提了兩大袋衣服專程送去給他，還把廠商贊助的鞋子放在公司，讓他有需要就拿去穿。

儘管追夢的路如此辛苦，孫綻也從未想要放棄演戲或改走幕後，「透過角色，可以帶給看完戲的人一些回饋，這是從事表演工作最大的收穫」，至於那些外人看起來超心酸的生活歷練，他則轉化為養分，「用在表演上時，是更大的享受與挑戰」，就像演出《無主之子》裡的外籍移工阿海，他自己看完也很難過，雖然阿海看似外放樂天，但心裡其實有很多移工朋友們的苦，「我也好想活得像阿海這麼自在！十年是很長的一段時間，我常提醒自己不忘初衷，但現實真的會扭曲一個人的心和想法。我透過這部戲重新活過來，我也因為這部戲被打開，自己的生命好像被打了一劑強心針！」

他有感而發地說，這一路能活過來真是感謝上帝的恩典，他大學時就被傳過福音，但之前覺得人定勝天、想要完全靠自己努力，而這十年之路，就如同聖經中說的曠野的旅程，「高山低谷，但愈困難我愈不順服，直到去年12月25日受洗完，就有很大的轉變，《無主之子》就是我受洗完街的第一部戲，女主角李又汝也是基督徒」。

巧的是，他現在正在拍攝中的新戲也是演越南移工，並透露還有第三個移工角色邀約，他不擔心被定型，覺得每個角色挑戰的都不一樣，包括人設、故事背景和國家，仍有不同挑戰。

(中時 )