行政院會明聽取金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」報告，金管會表示，將以3年計畫，透過5大主軸、39項具體措施，推動我國企業及投資人重視公司治理，並以營造健全永續發展(ESG)生態體系，強化資本市場國際競爭力為主要目標。

金管會日前宣布正式啟動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，預計自明年起3年內推動39項具體措施。為協助公司了解相關內容，金管會也委由證交所與櫃買中心在21日舉辦高峰論壇對外說明。

金管會在對行政院的報告中指出，為深化上市櫃公司治理，金管會已啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」3年計畫，透過「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」5大主軸、共計39項具體措施，推動我國企業及投資人重視公司治理，並以營造健全永續發展(ESG)生態體系，強化資本市場國際競爭力為主要目標。

(中時 )