龍潭警分局9日表揚轄內金融機構阻詐人員，中華郵政龍潭郵局黃姓女行員於上個月間，成功阻止一起詐騙案件，守住民眾辛苦積攢的10萬血汗錢。黃女說，身為金融機構從業人員，今後也會繼續和警察共同守護人民的財產，讓不法之徒無法騙取人民的血汗錢。

黃女回憶事發當時，1名廖姓女子至郵局欲匯款10萬元至海外帳戶，便機警提問了解原委，才知道廖女結識了一名印尼籍男友，經常在臉書互訴心事，男友宣稱國外經商需要資金調度，希望廖女借錢給他周轉，黃女直覺有異通報警方，查明是否為「假交友真詐騙」事件。

龍潭所長陳瑞慶聞訊趕抵郵局，向廖女說明現今詐騙手法，但她認為自己和男友是真情相待，堅持要匯款至海外，經員警和行員苦口婆心的勸說後，才讓廖女撥打電話給外籍男友，告知自己正準備匯款但遇到警察盤問，未料男友馬上切斷通訊，廖女才驚覺受詐，頻頻向警方道謝。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，詐騙集團偽裝外籍人士，以交往為幌子詐騙被害人匯款，這種詐騙手法層出不窮，所謂「警力有限、民力無窮」，民眾倘發現可疑或不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

(中時 )