桃園市龍潭區中興路211巷大排水溝進行整治以來已有2年之久，近日為了保護周邊1大1小的樟樹，工程單位特地將施作流程延後2個月，先行修剪樹枝與葉片，卻發現大小樟樹被有心人士「環狀剝皮」，幸虧熱心廠商願做護樹小尖兵，用專業工法維繫生命。

東興里長張健華指出，中興路巷弄有條「臭名昭彰」的大水溝，原是灌溉農田的溝渠，後為家戶廢水集散地，20年來嚴重淤積，味道相當刺鼻，光是經過都要快步行走，讓周邊住戶頭痛萬分。在地方民代的推動下，終於在2年前開始進行整治，要為社區改頭換面。

不過，由於大排水溝旁有2棵珍貴樟樹，其中1棵還屆齡30歲，地方建議工班先將樹幹、樹枝進行修剪，以免重量過高而傾倒，反讓水溝再度堵塞，工程單位於是暫停作業2個月，先行護樹工作，卻在某天發現2棵樹遭人惡意環頸剝皮，只好聯繫市府單位要求協助。

農業局林務科解釋，當樹木遭到環狀剝皮，養分和水分輸送受阻，最後就會漸漸枯萎，是常見的「殺手級」作法，時常耳聞民眾因報復而採取該手段，目前小棵樟樹就已回天乏術，大棵樟樹則還有存活機率。

農業局林務科也說，現已委託合作廠商協助，先替大棵樟樹消毒，在受傷處放置水草維持水分，再包上保鮮膜防止水分蒸發。值得讚許的是，由於先前尚未釐清路樹列管責任，熱心的黃老闆便自掏腰包，為樟樹即刻救援，精神令人欽佩。

(中時 )