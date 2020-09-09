中壢區文化路158巷被法院判定非既成道路，遭地主封路，當地居民通行受阻，議員葉明月9日為居民請命。（葉明月提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢區文化路158巷被法院判定非既成道路，遭地主封路，當地居民通行受阻，議員葉明月9日為居民請命。（葉明月提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢區文化路158巷遭桃園地院判定非既成道路，地主日前封路，居民通行受阻，議員葉明月9日怒斥工務局「睜眼說瞎話」認定非既成道路、中壢區公所又自斷手腳放棄上訴機會，揚言發動抗爭，市長鄭文燦允諾會追究相關單位責任和決策過程，指示工務局蒐集新事證提出再審，幫助居民解決通行問題。

葉明月說，中壢區文化路158巷早在1967年中壢升格縣轄市時，就已編列為巷道，至今超過半世紀，但現任地主輾轉取得土地後，提告認定是私人土地，今年2月一審判決區公所敗訴，要求中壢區公所刨除瀝青、返還給地主，區公所居然直接放棄上訴，等於「棄械投降」。

「工務局睜眼說瞎話，會敗訴你們要負非常大責任！」葉明月說，判決會走鐘，全是因為工務局2017年4月協調會後發出公文，稱中壢區公所未有養護紀錄，但調閱航照圖，早在1978年就存在，強調居民都合法持有使照建照，代表巷內都有指定建築線，反問：「難道住戶都是違章建築嗎？」各機關還在互踢皮球，居民求助無門、人心惶惶，揚言若沒有解決，將發動抗爭。

「我認為判決不合理！」鄭文燦說，中壢區文化路158巷現有巷道案會敗訴，是因法院認定周邊還有其他替代道路，非唯一通行道路，因此不符既成道路認定標準，市府調查發現，巷口北側的建物在2001年申請建築執照時，就將文化路158巷指定為建築線，當場指示工務局督導中壢區公所，以新事證提起再審之訴，市府也會調查區公所決策過程並追究責任，若有疏失將懲處，「保護居民通行權是最高價值！」

(中時 )