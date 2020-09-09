泰福-KY（6541）旗下生物相似藥TX01，可望於2021年第二季取得美國藥證，開啟台灣生物相似藥前進美國先例，為備妥資金水位，進行TX01商化和充實營運資金，泰福擬辦現增4.7萬張。

泰福執行長趙宇天表示，看好未來長期發展前景，且生物相似藥TX01相較於先前從一開始的細胞株篩選，之後純化放大等製程，一直到現在進入FDA審核藥證的漫長過程，現階段堪稱是泰福首個生物相似藥TX01進入商業化的最後一哩路，身為大股東的他，也將加碼參與現增。

趙宇天表示，泰福最大的優勢在於具有真正完整的國際型產業鏈整合能力，除了在大分子生物相似藥的研發能力上保持領先地位，更已超前佈署美國生產基地，確保控制在地製造成本與保持供貨穩定性的能力，以及符合美國政府先前公開表態只會採購「美國製造」藥品的條件，泰福銷售團隊早已開始佈建綿密之行銷網絡，能夠在藥證取得後以最快的速度啟動銷售，創造業績。

泰福的TX01，目前正處於向美國FDA申請藥證補件緊鑼密鼓準備階段，業界預期可望於2021年第二季取得藥證，成為台灣第一家從研發、製造、銷售全部自主完成的生物相似藥公司。

生物相似藥的投資相較專利藥小，回報率卻又遠高於學名藥，是吸引國際性大藥廠紛紛切入的重要關鍵。趙宇天指出，TX01若順利取得藥證，除了可望開始挹注營收外， 泰福也將正式開始成為美國醫療體系內的一員，有助於加速目前旗下包括TX05、TX04及TX16等後續生物相似藥產品的研發進程。

由於泰福目前切入研發的適應病症，多數在市場上已有其他先行同業鋪路，可以省去未來新藥在市場上推廣所需的教育成本，大幅縮短各款新藥取得藥證、到實際銷售產生收入的等待期，加快研發投資的回收。

另外，泰福9日召開董事會，除決議通過將辦理現增案外，原董事長陳志全因個人家庭因素辭任，由執行長趙宇天出掌董事長一職。

(工商 )