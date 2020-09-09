中科院9日清晨在屏東九鵬基地測試新型火炮、飛彈性能，試射最大彈道高度為「無限高」，而當下有軍事迷發現，SU-30、殲10等多型機上午陸續有擾台跡象，國防部下午證實確實偵獲多架中共軍機進入我西南空域應變區活動，軍事迷稱，較勁意味濃厚。

國防部下午發布新聞證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動；而我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。

「較勁意味濃厚！」專業軍事迷指出，9日是台灣「無限高」試射日，中共不僅選在此發動軍機進入我西南空域，且次數還很頻繁，是今年最多擾台行為的一次，高度從1500至9000公尺都有，意圖可疑。

據漁業署發布海域射擊通報指出，中科院自9月8日至17日在屏東九鵬基地進行火砲丶飛彈測試，其中，15日、16日、17日火砲飛彈測試的最大彈道高度標明為「0至2萬5000呎」，而9丶10日則是「無限高」，危險海域範圍從蘭嶼到宜蘭，外界紛紛猜測是測試有「台版蕯德」之稱的增程型天弓三防空飛彈，攔截射程高度由45公里增70公里。

(中時 )