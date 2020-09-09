行政院會明將審議退輔會所提「國軍退除役官兵輔導條例」部分條文修正草案，其中涉及退除役官兵就學、就業、水電優待等措施納修輔導條例，退輔會盼年底前完成修正。

退輔會表示，為因應「推動募兵制暫行條例」今年12月31日施行屆期，退輔會自2018年起務實檢討暫行條例相關條文執行成效，將該條例內有關退除役官兵就學、就業、水電優待等措施納修輔導條例，以無縫接軌退除役官兵現有權益，完備募兵制配套，相關修正條文預計自明年1月1日施行。

此外，考量現行實務需求，這次修法也併同修正第16條條文，保障就養榮民得於金融機構開立專戶，以免就養給付成為強制執行等標的，影響榮民基本經濟安全。

退輔會也說，為完善退除役官兵服務照顧，達到志願役軍人「待遇、尊嚴、出路」制度性保障，輔導會將積極向立法院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在年底前，完成修法程序。

(中時 )