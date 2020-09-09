35歲日本混血辣模藤井莉娜（Lena）近年把事業重心轉往大陸發展，今年5月突宣布未婚懷孕，震驚粉絲，今（9日）開心報喜已生下孩子，曬出握著寶寶小手的溫馨照片，女神升格當媽，受到許多祝福。

藤井莉娜9日在社群網站宣布當媽喜訊，表示寶寶重達超過3600公克，「可愛到不行，有這樣的幸福，遠遠超出想像」，並透露其實生產前感到很不安，如今平安生產，讓她忍不住直呼：「這個生命是我的寶物」，言詞間洋溢滿滿母愛，同時也曬出寶寶小手握著她拇指的照片，畫面相當溫馨。

藤井莉娜宣布平安生下孩子。（圖／翻攝自IG）

藤井莉娜當年以日本時尚雜誌《ViVi》首席模特兒的身分走紅，過去曾和汪東城傳過緋聞，今年5月她突自爆懷孕，並大方公布孩子爸的身分，是她的高中同學，但對方是有婦之夫，因此兩人決定不結婚，她將獨自養育小孩，未來當個未婚媽媽。

藤井莉娜在懷孕期間不時分享孕婦自拍照，雖然肚子一天天變大，但她的臉蛋卻日漸消瘦，一度讓粉絲擔心，連她本人也很無奈，如今順產寶寶的消息一出，吸引許多粉絲留言獻上祝福。

(中時新聞網)