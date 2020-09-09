天下雜誌昨公布2020年幸福城市與縣市首長施政滿意度調查，台北市與幸福有關的軟硬體條件在六都居冠，但市民幸福比例，卻是22縣市倒數第二，施政滿意度更是墊底。議員王世堅痛批，之前有韓國瑜幫忙墊底，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子，「柯文哲功勞自己攬，責任別人擔。」

台北市長柯文哲出席「台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮」，被問到北市幸福度第一名，是不是因為有他才很幸福，柯文哲表示，「不會，絕對不是這樣！」反自嘲自己滿意度墊底。

王世堅表示，柯文哲功勞自己攬，責任別人擔，柯文哲還有時間快點痛定思痛急起直追，不要再緬懷過去的白色炫風，當時的柯文哲有網軍加持，還有大家對於弊案要揭發，改革市政的期待，但期待總是落空，而柯文哲越說嘴幸福城市第一，只是凸顯他的無能跟無心市政。

王世堅直言，這兩年來有韓國瑜墊底，所以柯文哲真面目沒有被揭穿，現在沒有韓國瑜墊底，柯文哲敬陪末座，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子，柯文哲是年年倒數，更糟糕的是，柯文哲施政滿意度今年倒數第一還只有49.5分，連補考都沒有，「死當！」。

王世堅痛批，從施政度滿意度全國倒數第一，但幸福就是居關，就證明大家喜歡北市，但討厭柯文哲，首都台北再各方面資源都優於個縣市，但被柯文哲糟蹋，不但不反省施政滿意度最後一名，還拿台北幸福城市第一來說嘴，根本不知檢討。

(中時 )