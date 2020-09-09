蔡淑臻今年再度入圍金鐘獎。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻今年再度入圍金鐘獎。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂戲劇女神蔡淑臻今年以《噬罪者》入圍金鐘獎女配角獎，這已是她第四度角逐金鐘獎，她坦言事前確實有期待「應該會入圍吧」，但真正入圍了，卻發現萬一得獎有點怕上台，「因為有很多人坐在下面啊，畢竟不能亂講一通，會一直被重複播放耶」。她的金鐘戰袍也尚未備好，自覺仍太胖，希望屆時可以「全部遮住卻還是性感」，也因為還在復健無法運動，只能藉由「168間歇性斷食」飲食控制瘦身。

蔡淑臻說，獲知入圍那一刻，她正要拍新戲裡一場重要的人過世、情緒很重的戲，她當時正坐在螢幕前跟導演討論聊天，選角指導就走過來說「妳入圍了」，偏偏當下要馬上去拍這場難過的戲，她一時間根本無法專心，幸好這場戲是沒有台詞、只有意境的鏡頭，「好難喔，人生怎麼這麼難！直到下戲才有時間高興，大家在劇組不停恭喜我」。

她在《噬罪者》飾演的唐娟被認為是嫁給錢，她不諱言身邊也有朋友做了這樣的選擇，但這種事本來就沒有對或不對，「對唐娟而言，當下的安定最重要，我們可能覺得她嫁給了錢，但她可能看到我們看不到的」。

現實中的也想過要嫁給錢？她直爽笑答：「當然也想過！但我這個人想太多了，我要的太多，我不只要錢、要生活穩定，也想要精神上的滿足，想要用力愛的感覺與用力愛獲得的回饋，但嫁給錢就一定沒有這東西，目前沒有找到可以平衡這兩者的，而且有這種條件的男生，早就死會了」。所以她一直都隨著自己的感覺走，自嘲「可能那時賀爾蒙分泌比較旺盛，被賀爾蒙牽著鼻子走」，和李沛旭分手後的她感情仍處於空窗，希望更專注在事業。

(中時 )