科技部9日舉行萌芽計畫10週年記者會，邀請多個萌芽團隊展示成果，其中台大植物科學研究所教授葉開溫研發基因改良白色花種的「蜜雪文心蘭」，目前是全球唯一的白花文心蘭切花新品種亮相，對於農委會拒絕授權農民種植，科技部長吳政忠忍不住質疑「他們在想什麼」，葉開溫呼籲農委會，應加速開放授權農民種植。

科技部自2010年起推動「研發成果萌芽計畫」，至今已有超過73家以學術前瞻科技成立的新創公司，累計吸引超過25億民間資金投入。科技部9日舉行萌芽計畫10週年記者會，邀請多個萌芽團隊展示成果。

葉開溫指出，研究團隊擁有數十年的植物生理及基因遺傳工程經驗，透過開發新花色玉種平台，可改變各式花卉作物的花朵顏色，而白花文心蘭蜜雪一號花了3年時間培育而成，成功讓原為黃色的文心蘭調控成白色新品種，目前是全球唯一的白花文心蘭切花新品種。

葉開溫感嘆，白花文心蘭若可以外銷國外，價錢更是漲4倍，但即使通過農委會田間試驗，卻仍無法做商業推廣，拒絕授權農民種植，葉開溫指出，農委會牽扯基因問題，嚴重的反對基改作物意識形態，犧牲的就是農民的權益，就連科技部長吳政忠看了白花文心蘭忍不住讚賞外，也質疑農委會「他們在想什麼」。

葉開溫強調，轉基因花卉若確定對環境沒有影響，應該要盡速開放推廣，產值必能翻倍，葉開溫呼籲農委會，不要再拖延了，不要讓台灣辛苦的開發，最後卻讓其他國家享受成過，農委會思維應要開放一點，各部會也應加強橫向溝通，不要再讓農民種植受阻。

(中時 )