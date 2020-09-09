世界羽聯巡迴賽今年賽事因為新冠肺炎疫情從3月中全英羽球公開賽後停擺到現在，最快恢復比賽是10月中丹麥公開賽，世界球后戴資穎和羽球一哥周天成的母隊合作金庫銀行，由董事長雷仲達特別帶領周天成、世界男單第10「羽球王子」王子維、世界男雙第7李哲輝等球星捐贈台中市9所學校共百萬元球具，更破天荒與蔡其昌、謝志忠等人切磋友誼對打。

此次合庫捐贈活動共贊助台中市9間學校共540打羽球，90支高級球拍，200雙襪子，200雙防護性小腿襪，球星周天成個人則捐贈100個按摩滾筒。

合作金庫銀行董事長雷仲達表示，為善盡企業社會責任，奉獻企業之力來支持臺灣基層體育紮根，合庫109年下半年役後期將陸續於嘉義、台中、台南、台東舉辦棒球、桌球及羽球等公益活動，使熱愛棒球、桌球及羽球的國小球隊學童，能近距離與合庫球隊的國手們一同交流學習。

立法院副院長蔡其昌表示，今天專程參加這個捐贈活動，就是特別來肯定合庫銀行對基層運動的支持，不只羽球，連棒球、桌球都可以看到合庫，「同時有機會搭配台中市議員謝志忠跟羽壇兩大球星李哲輝、王子維對打，這是我們的榮幸。期盼合庫銀行作為照顧基層運動的領頭羊，拋磚引玉吸引更多的企業願意來幫助這些基層的孩子，未來才會有更多的周天成、王子維、李哲輝、戴資穎等世界球星誕生。

(中時 )