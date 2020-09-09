疫情持續，商總今天續向政府提出救經濟五建言，希望儘快對經貿來往密切的大陸推動「商業泡泡」，縮短檢疫機制恢復商務活動。對近期政府護照改版，禁止愛奇藝代理等不利兩岸發展政策，商總理事長賴正鎰也呼籲，政府在拓展國際經貿時，需要兼顧大陸市場。

雖然6月國內大解封，三倍券發放，報復性消費發威，但面對秋冬可能爆發的第二波、第三波疫情，商總認為產業依然收到衝擊，政府應放寬紓困適用對象及認列標準，協助產業度過難關，掌握疫後競爭優勢。

因此商總向政府提出五大建議，包括「放寬紓困3.0提高補助」、「疫常年代 紓困振興納入產業長期政策」、「超前佈署觀光產業完善觀光基礎建設」，要求把自動販賣、家具、寵物寄養、中藥等艱困行業別納入補助行業，並放寬認列虧損標準。紓困措施也應納入產業長期政策，虧損3成以上企業納入對象。

建言對兩岸關係也非常關切，特別提出「比照外交泡泡，催生商業泡泡」、「加速國際佈局 ，延續兩岸經貿共存共榮」。

賴正鎰說，部分國家已於4月份陸續進行快捷通道，美、日、捷克日前都以「外交泡泡」方式成功入境台灣，政府應比照與疫情相對穩定國家，包含與我經貿依存度高的中國大陸推動「商業泡泡」，縮短檢疫通關機制，恢復正常商務活動交流，為經濟帶來活水。

對於蔡英文開放美豬美牛進口，商總給予肯定，認為有利於台灣參與全球區域經貿協議談判，但建議政府拓展國際經貿同時，也要兼顧經營有成的大陸市場，延續兩岸共存共榮。

(中時 )