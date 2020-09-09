蔡宗倫推出首張個人專輯《不開心也是一種病》第三波主打歌曲〈抓周〉，詞曲皆來自蔡宗倫的手筆。他小時候是超級乖乖牌，為了父母的喜好曾加入國樂團學習二胡，大學也選了牙醫系，直到成功當上牙醫成家立業之後，才開始叛逆，2015年推出的EP中就曾寫下〈聽我說〉一曲，希望爸媽能聽聽自己真正的心聲。

他在籌備專輯的同時喜獲麟兒，老婆才剛懷孕，他已開始興奮的想著女兒抓周要放鼓棒等等物品進去，才驚覺自己似乎也跟父母親一樣，正在把自己沒能達成的夢想放在女兒身上來實現，因此寫下〈抓周〉這首歌，來提醒自己不要干涉孩子的未來，以及不要忘記去實現自己的夢想。

他也笑說，小時候國樂團的演出，父母親每場都會出席支持，但自己開始創作音樂後的表演，父母至今沒來看過，非常希望能有機會讓爸媽看到自己的心血，也非常期待能與歌迷近距離的分享音樂，但卡在疫情未能趨緩，身為醫療人員的他必須非常謹慎的評估演出風險，只希望能盡快與大家見面。

〈抓周〉MV劇情正以蔡宗倫這段經歷為背景，用仿一鏡到底的手法拍攝，開鏡第一顆鏡頭為講求攝影與他演出都完美到位，重拍了近25次才拍好。他首度嘗試一人分飾三角，穿上校服飾演16歲懷抱音樂夢想的男孩、西裝筆挺的30歲上班族、辛苦養育孩子40歲的居家男，導演也特別找來兩位演員飾演老年及孩童時期的蔡宗倫，兩位演員的神韻跟蔡宗倫超級神似，MV曝光之後連蔡宗倫的老婆都忍不住詢問孩子是哪裡來的？讓宗倫哭笑不得。

蔡宗倫推出新歌〈抓周〉，在MV中1人分飾3角。蔡宗倫提供

蔡宗倫推出新歌〈抓周〉，在MV中1人分飾3角。蔡宗倫提供

蔡宗倫推出新歌〈抓周〉，在MV中1人分飾3角。蔡宗倫提供

(中時 )