直播主嚇爆！台中廢棄猛鬼學校探險 盪鞦韆「自體擺盪20秒」

農曆七月鬼門開，台灣也有不少禁忌，令許多人戒慎恐懼。日前有名直播主到中部某廢棄學校探險，卻意外驚見無人盪鞦韆自體擺盪。畫面曝光在網上掀起不少話題。

無人盪鞦韆竟自體擺盪20秒，畫面曝光掀起熱議討論。(照片/林仲瑋 提供)

無人盪鞦韆竟詭異自體擺盪?台中一名林先生日前到中部某廢棄學校夜探，來到四下無人的兒童遊戲區時，驚見盪鞦韆大幅度擺盪，長達20秒之久，嚇得他驚聲大叫、拔腿狂奔。

適逢鬼月，直播主探險開直播與粉絲互動分享。(照片/林仲瑋 提供)

破除迷信、勇闖廢墟探險，探險直播主林仲瑋接受《中時新聞網》訪問表示，當天獨自前往廢棄學校探險，直播差不多到了尾聲，走到孩童遊戲區時，卻見狀盪鞦韆大幅搖擺，一開始質疑有人或動物等外力影響，但在現場觀察約20秒，確認並無外力侵犯。探險資歷超過2年的林先生，坦言去過全台上百的地方夜探，卻很少遇見靈動很大狀態，當天相當緊張，一心只想趕快逃離現場。

探險直播主林仲瑋夜探撞詭事，拔腿落跑。(照片/陳宏睿 拍攝)

鬼月禁忌多，直播主勇闖廢棄學校慘撞詭，林先生不忘提醒心存善念，秉持尊敬、尊重的心，否則夜路走多，還是會遇到令人招架不住的事。

(中時新聞網)