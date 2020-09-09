總統府發言人丁允恭，遭到曾擔任過電視台的女記者爆料，兩人交往期間，多次在局長室辦公桌上發生性行為，甚至還逼她3次墮胎。精神科醫師楊聰財接受《中時新聞網》採訪，針對丁允恭前女友指控，談到男方不僅出現多Ｐ行為，還在上班期間要求她，穿著超短迷你裙到辦公室「約會」，楊醫師也從中逐一分析這類型人格心態。

辦公室當砲房 丁允恭沾腥 醫：謎片看太多＋自戀人格

醫師表示，男人是個對於「性」有高度興趣的生物，清醒時每26分鐘會閃過跟性有關的念頭，有一部分的人是有自戀人格，這類型人格一般都很大男人主義，他們會認為多次劈腿，就代表自己有權、有財、有能力，出現以上這樣特質的人，即使有婚姻關係，他們都還能在外頭搞外遇。

丁允恭遭爆，曾在高雄市新聞局長辦公室與前女友發生性行為。（資料照）

而丁允恭向前女友傳鹹濕對話，甚至提出想與她一起「打野砲」，楊聰財坦言這就是「A片看多了」因為謎片能夠營造不同氛圍，及拍出各情境與場景，不論是車震或高難度動作，其實丁允恭就是有樣學樣。至於丁要求前女友一定要穿性感短裙及衣服來上班，然而雙方心態又是什麼？醫師表示，說好聽就是為愛為感情，所以另一半提出的，合理或不合理要求都會盡量配合，而另一種就是會出現戲劇性人格，這種人格就是，你要我怎麼做，我就怎麼做，通常也會以較誇張的言行舉止以及情緒做表達。

精神科醫師楊聰財

談到怎樣才算渣男？醫師指出就是「不以為恥」的人，講直白一點，就是說一套，做一套，其實人的大腦裡是有慾望的我，切實的我，還有道德的我，一般常說道德的我，就是會秉持倫理道德，但渣男並沒有，楊聰財更是說到「渣男是只要我喜歡，有什麼不可以。」其實他們也有等級之分，比方權力就如同春藥，所以渣男們就會要搞更大動作，來確定自己是萬能的。訪問最後楊醫師下了這個結論，「這類型的人坦白說，就是恨不得上完所有女人的床。」

（以上言論為醫師觀點，不代表本台立場）

（剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)