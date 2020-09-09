第3屆礦男煤女銀髮藝術展在菁桐礦業生活館展出，歡迎大家多予觀展鼓勵，並做平溪一日遊。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

第3屆礦男煤女銀髮藝術展在菁桐礦業生活館展出，歡迎大家多予觀展鼓勵，並做平溪一日遊。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

曠男美女？平溪區一群高齡8、90歲的長輩翻轉這句成語，他們早年拿鍬、鏟挖煤礦，老來在一粒麥子基金會的專業社工陪伴下，在平溪銀髮俱樂部拿起畫筆彩繪，成就了另類「礦男煤女」的封號，今年第3度推出銀髮藝術展，以舊物翻新結合手作，每件藝術品都是長輩用粗繭的雙手塗塗捏捏而成，即日起至10月4日在菁桐礦業生活館展出，歡迎大家來為這群銀髮藝術家加油打氣。

一粒麥子基金會新北服務中心主任劉靜芳表示，今年展出的主題是「忘年‧回春」，平溪區長輩早年生活艱困，大都以煤礦維生，在參加十分公共托老中心後才開始接觸藝術創作，經過三年來的練習，從硬筆、軟筆再接觸多元媒材的運用，現在作品更充滿豐富的色彩和生命力，每幅都是長輩的歷史故事。

新北市政府社會局副局長林昭文和平溪區長曾繁盛、市議員林裔綺等人到場參加開展，林昭文表示，非常感謝一粒麥子基金會願意在偏區服務，他看到每位長輩都喜孜孜地賣力演出，充滿活力，誠如侯友宜市長說的「長輩的健康是子孫的福氣！」也恭喜一粒麥子辦理這項銀髮藝術展，曾榮獲文化部第十四屆文馨獎「年度創意獎」。

今年都超過90歲的金枝伯和阿春嬤表示，在銀髮俱樂部裡有小碧社工等老師的帶領，不僅唱唱跳跳不會老，彼此互相調侃是「山城老妖怪」，而且透過回收物創作，像是滑鼠墊、瓶蓋、二手磁磚、春聯等都拿來用，「舊瓶裝新酒」，包準您看了也會醉，希望大家多來給他們加加油。

(中時 )