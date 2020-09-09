總統府發言人丁允恭今遭媒體爆出，前女友爆料他過去在任職高雄市府新聞局長期間，上班時間將辦公室當「炮房」，今早丁允恭也火速請辭發言人，並澄清兩人的「性關係是發生在下班後或午休時」；對此，宅神朱學恒在臉書上酸爆，笑指高雄市政府近期應該要拿紫光燈在全市府進行精斑檢查。

朱學恒發文指出，丁允恭在去年台北市長柯文哲指稱總統蔡英文「身邊的人都貪汙」時，曾義正嚴詞反嗆「林北沒有，請道歉」，但如今卻爆出性醜聞，讓朱學恒笑慘，直呼「林北沒有，林北只是在辦公室打炮，林北沒有貪汙，林北只是貪戀青春肉體」。

朱學恒更呼籲高雄市府，趕緊拿紫光燈檢查一下市府辦公室，搞不好丁允恭的「戰鬥範圍」極廣，在其他地方也會留有「精斑」，更笑問：試求高雄現任新聞局長董建宏心裡的陰影面積。

朱學恒的發文讓網友也笑爛了，直呼「他應該要求換辦公桌」、「我以為是情色小說叫小黃書，以後要改叫小綠書」、「當民進黨的官真的很爽，有多爽？就是這麼爽」、「原來丁局長的愛情辦公室比韓的愛情摩天輪還早佈局，還完成度破錶」、「精斑檢查，這好笑」。

(中時新聞網)