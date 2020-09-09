「大板根．恐龍探索森林」特展，因親子旅客反應熱烈將延長至11月1日。（大板根森林溫泉酒店提供）

「大板根．恐龍探索森林」特展，室內還可觀賞多樣恐龍化石展覽品。（大板根森林溫泉酒店提供）

許多孩子迷戀高大懾人的各種恐龍，其實就連大人都熱愛。大板根森林溫泉酒店攜手百果山探索樂園與石尚企業舉辦「大板根．恐龍探索森林」特展，復刻版侏儸紀公園，親子旅客反應熱烈將延長至11月1日，森林園區入園費加上恐龍特展一票僅250元。

擬真恐龍植入森林園區，展出20種以上平均身長2至8米大、中、小型的恐龍，散布於園區各角落，室內還可觀賞多樣恐龍化石展覽品，並特地將戶外遊戲區打造為恐龍主題拍照專區；業者表示，暑假推出「大板根．恐龍探索森林」恐龍特展，而戶外森林園區讓旅客能吸收芬多精，訴求健康，再搭配館內的親子客房、主題套房，頗受親子遊客歡迎。

特展期間，大板根森林溫泉酒店推出限定「恐龍探索森林小小冒險王」1泊2食住房專案，也延至11月1日止，推出2種優惠專案房型—入住「豪華三人客房」2大1小、「豪華四人客房」2大2小（皆限12歲以下兒童），每日限量5間，依入住人數搭配恐龍特展主題精緻晚餐、森林入園門票、露天溫泉SPA，每房還可獲贈展覽主題贈品1入。另外，恐龍主題套餐由西餐廳主廚設計，展覽期間提供「海洋傳奇、叢林肉食、活力探險」共3種主題特色餐點可供選擇。

(中時 )