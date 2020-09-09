統一證券送愛活動20年不間斷，今年也不受疫情影響，9日由董事長林寬成代表，捐贈250萬元予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，家扶基金會執行長何素秋代表接受，款項將專案協助『貧童助學—給孩子教育』計畫，幫助經濟弱勢之高、國中、小學之經濟弱勢學童繳交註冊費、書本費、學雜費及教材費用。

統一證券表示，一直將聯合國永續發展目標SDGs-確保有教無類、公平及高品質教育的指標，作為公司永續發展政策之一，每位孩童都應無後顧之憂的學習，因此，統一證券將在新冠疫情股市反彈中的獲利績效，提供予需要援助的孩子。

自2008年起，統一證券已連續13年捐助家扶基金會助學金，累積約9,086位國小、國中與高中清寒學童受惠，讓貧困家庭的學童也有機會探索不同的學習領域，發展自我成長。

家扶基金會表示，疫情影響全球各產業，導致就業機會流失，不但衝擊原本弱勢家庭經濟來源，也出現更多家庭需要援助，家長在面臨生活開銷壓力下，仍須負擔子女各項教育費用、呈現左支右絀窘境，基金會的募款工作卻因全球疫情衝擊而明顯下滑，值此之際，統一證券的獎助金，實為弱勢孩子增添許多向上的能量。

統一證券指出，深化永續責任於公司企業文化，是公司一直努力的目標。2020年，統一證券在嚴峻的就業市場中，逆勢招募MA儲備幹部，增加優秀學子就業機會，並以專題研究形式與國內各大專院校擴大合作，延續十多年的產學合作計畫，培育金融人才不遺餘力，將更積極投入ESG各面向的精進。

(工商 )