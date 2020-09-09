大同公司6月30日召開股東會，剔除28戶股東的表決權，金管會認定違法，裁處大同不得再自辦股務。大同不服提起訴願，並聲請停止執行，但台北高等行政法院認為，原處分損害未達難於回復的程度，不符停止執行要件，今裁定駁回，可抗告。

金管會認為，大同剔除部分股東表決權的行為，嚴重影響股東權益，違反《證券交易法》股務處理準則，遂於7月14日祭出行政處分，限大同公司2個月內委由其他機構代辦股務，並於期限屆滿次日起，不得再自辦股務。

大同不服，向行政院提起訴願後，8月11日再以維護大同自辦股務作業多年信譽，及保障股務處同仁的工作權益為由，向北高行遞狀聲請停止執行。

北高行認為，金管會處分的合法性仍待審理釐清，大同另向訴願機關行政院聲請停止執行，行政院迄今未作出准駁決定，但依原處分效力，大同本月16日起就不得再自辦股務，確實有急迫情事，需即時由行政法院處理。

不過，商譽損害僅是無形資產減損，或營業費用增加，得以金錢填補等適當方式回復，並無計算上困難，或因數額極其龐大，造成國庫重大負擔等難以回復情形；至於股務處同仁的工作權，大同可自主調派內部人力，依勞動契約妥善安排事務。

此外，經濟部已於8月12日核准欣同投顧、新大同投顧自行召集股東臨時會，並已委託「康和綜合證券」代辦股務，縱使原處分停止執行，大同仍不得自辦臨時會股務。就算代辦股務出現瑕疵，導致臨時會決議違法，大同仍可提民事裁判確認，沒有不能回復原狀的問題。

(中時 )