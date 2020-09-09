美國司法部8日針對女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告川普一案，破天荒地提出由該部接替川普私人律師，替總統辯護。此舉隨即引來排山倒海的批評聲浪，指司法部不應用納稅人的錢為川普的個人利益服務；該單位介入，也可能影響本案的判決結果。

現年76歲的專欄作家卡羅爾於去年秋天提起訴訟，指控川普曾於1990年代在曼哈頓Bergdorf Goodman百貨公司的更衣室性侵她，還發表針對她的誹謗言論。事後川普一概否認上述指控，稱卡羅爾「說謊」，還說「她不是我喜歡的類型」、「我這輩子都沒見過她」。

司法部則主張，雖然卡羅爾聲稱受到川普性侵一案，是在川普就任總統前發生，但她指控川普誹謗，則是在川普出任總統之後，因此該單位引用《威斯特福法》（Westfall Act），主張「國家就是被告」，並應由政府律師在誹謗案中替總統辯護。

法界人士指出，司法部為川普出頭，勢必導致法院進一步拖延此案的審理進度，甚至可能撤銷訴訟。美國有線新聞網（CNN）法律分析師、德州大學教授弗拉迪克（Steve Vladeck）則說，司法部的要求被一旦獲得批准，這宗誹謗案就不可能繼續進行，因為據現行法律規定，不可能以誹謗罪起訴聯邦政府。

(中時 )