雲林縣土庫鎮公所傳出廣播設備採購弊案，吳姓機要祕書遭檢方聲押獲准，近日檢調人員搜查公所，並傳喚土庫鎮長張榮麗等7人以證人身分釐清案情，鎮公所回應尊重司法。全案是否向上延燒引發地方關注。

雲林地檢署檢察官針對土庫鎮公所廣播設備採購弊案，8日率調查站人員前往公所搜查，帶回相關帳冊與電腦資料，並傳喚鎮長張榮麗、公所人員、村里幹事等7人以證人身分協助調查，漏夜偵訊後7人請回。

雲林地檢署主任檢察官江金星9日表示，今年初接獲情資，指土庫鎮公所廣播設備採購傳出弊案，有人藉由職權之便收受現金，經調查今年5月、7月先後聲押宋姓約聘人員、吳姓機要祕書獲准，宋員已交保、吳員仍羈押中。

江金星說此採購案總金額約70餘萬元，目前廣播設備已完工使用中，但有部分現金流向涉案人員，有些涉案人員坦承犯行，但也有人無法清楚交代案情，因此請鎮長張榮麗以證人身分協助釐清案情。

江金星指出，此案經3波調查，目前案情已逐漸明朗，可望於近期起訴，此案金額雖不大，但公務人員利用職權圖利，對於國家社會傷害甚大，為遏止歪風，檢調人員抽絲剝繭，務求將害群之馬一網打盡。

土庫鎮公所針對此案表示尊重司法調查，宋姓約聘人員已調整職務，吳姓機要祕書依人事規定停職中，公所會全力配合後續調查。

(中時 )