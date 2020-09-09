「永慶房屋轟出夢想全壘打！」長期致力推動「聰明工作、健康生活」幸福職場的永慶房屋，今年再度榮獲亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌頒發「亞洲最佳企業雇主獎」。永慶房屋不僅是連續第三年獲獎，更是台灣唯一3度獲獎的房仲品牌！

員工幸福度爆表！國際人資專家也驚艷

員工評比分數近滿分 證明人資政策符合員工需求

「亞洲最佳企業雇主獎」評選方法是邀請參選公司的員工填寫問卷，讓員工為公司打分數！《HR Asia》雜誌表示，「永慶房屋的問卷成績令人驚艷！在各評分面向不僅獲得員工的高度肯定，滿意度更皆高於同業平均；在『團隊合作』、『工作獲得肯定與回饋』等方面，更是獲得接近滿分的成績！」因為同仁的超高滿意度，讓永慶房屋連續三年贏得此國際獎項肯定，創台灣房仲業唯一紀錄！

由亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》所主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項，涵蓋亞太區11個國家，2013年以來已有兩百萬名參與者。2020台灣「亞洲最佳企業雇主獎」共162家企業參與，最終僅45家企業獲獎。

團隊合作文化凝聚向心力 推高職場認同度

永慶大聯盟好玩回饋更即時 月月有晉升加薪機會

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋為了改善房仲業高工時的產業陋習，推動『彈性工作8小時』，並將『工作遊戲化』帶入工作，以『台灣國球』棒球為基礎，結合電競遊戲的概念，將工作內容轉化成闖關遊戲，打造全球唯一房仲業真人實境AI作業系統的『永慶大聯盟』，讓同仁們上班就是組隊團戰解任務，作業績不用單打獨鬥，而是團隊一起創造成功！相信正是因為這樣的作業環境，同仁上班更有向心力，也才推高同仁對永慶職場的認同度。」

幸福有感的薪獎福利，也是永慶同仁們最有感的幸福制度之一。陳賜傑協理解釋：「目前永慶房屋提供第一線業務新人前九個月每月5萬元，總計45萬元的業界最優保障方案，更規劃以能力為導向的月月晉升制度，不限年資，第一線同仁每個月都有升等與加薪的機會；並提供經紀人每人每年最高250萬的『幸福成家基金』，就是希望每一位夥伴的付出，都能收到相對應的回饋，讓大家上班更有衝勁！」

「第七屆永慶盃壘球賽」今日開打，邀請Passion Sisters為永慶球員們加油打氣。（圖／業者提供）

嚴格遵守防疫措施 守護員工也保護客戶

疫情期間逆勢加薪更擴大徵才 善盡社會責任

因為新冠肺炎疫情的衝擊，國際經濟情勢仍不穩定，無薪假的狀況持續發生。根據勞動部日前(9/1)發布的統計，全台目前有852家企業、19850名勞工放無薪假！永慶不僅沒有減薪、沒有無薪假、沒有裁員，更為了善盡企業社會責任，不僅自4月起擴大徵才，更在6月宣布平均加薪3%！

陳賜傑協理補充：「經過這一年的防疫大作戰，相信大家都切身體會到，要營造一個健康快樂的職場環境，除了公司的政策外，還需要每位員工的合作與配合。很謝謝每一位永慶的夥伴配合政府與公司的防疫政策，讓我們不僅守護好每一位員工的健康，也保護了員工、家屬及這段期間一直信任永慶的每一位消費者的健康，才讓永慶的績效不受疫情的波及，並且有能力持續提供每位永慶人一個健康、安全又幸福的職場環境。」

三大運動賽事守護員工身心健康

年年優化的職場環境 員工也稱好

永慶房屋透過社團及競賽方式幫助同仁培養運動習慣，並且促進同仁交流、增進情誼。（圖／業者提供）

因台灣新冠肺炎疫情趨緩，永慶房屋三大運動賽事也終於回歸，「第七屆永慶盃壘球賽」9月9日開跑，特別邀請知名職棒啦啦隊Passion Sisters現場表演，為選手們加油打氣，也為永慶房屋幸福企業三連霸喝采！

為了提升同仁的健康生活，永慶房屋自2014年開始舉辦永慶盃運動賽事，鼓勵同仁積極運動、保持身心的健康，至今已擴大成為包含籃球、羽球、壘球等三大運動賽事，而藉由運動培養團隊合作職場文化，也是永慶房屋連續三年獲「亞洲最佳企業雇主獎」的原因之一！

今年參與壘球賽的永慶房屋大安區店長吳竹武表示：「加入永慶房屋已經25年，我可以說是公司的人資政策不斷與時俱進的見證人！我可以很自豪的表示，永慶房屋真的是一間很為員工的幸福著想。公司不斷隨著時代的變遷優化第一線人員的作業模式，從以前傳統的作業模式，到現在的『永慶大聯盟』、『彈性工作8小時』等，第一線經紀人的作業模式真的更聰明、更好玩，也更有智慧！」

永慶房屋新店區店長蘇柏豪也分享：「身為店長，我也很鼓勵店內的同仁參與球賽運動，這樣可以讓夥伴們自然而然的從運動賽中培養團隊精神，工作時的默契也會變好。我自己也是每年都會參加運動賽事，希望以身作則，鼓勵店裡的夥伴一起樂在工作！」

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(中時新聞網)