科技部「2020未來科技突破獎」揭曉，中國醫大及交大跨校科研團隊的腫瘤創新療法，大幅縮短療程及簡化給藥方式雀屏中選。中國醫大教授鄭隆賓9日表示，此創新技術打造世界首創的多功能奈米級人造抗原呈現細胞平台，並帶來全新的奈米載體概念等重大突破。

中國醫大教授、中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓與交通大學教授陳三元所組成的跨校科研團隊，投入「可擴充式奈米仿生細胞技術平台-低劑量高療效之次世代免疫精準醫療」研究，透過創新技術將奈米科技切入免疫仿生的概念，以褐藻醣奈米磁性結構開發人造免疫系統，提高腫瘤局部免疫力、避免腫瘤轉移及復發、縮短療程及簡化給藥方式。

鄭隆賓表示，研究發現褐藻醣奈米結構，不但具有仿生特性，更在奈米科技的融入後賦予仿生結構新的功能，進一步的提升價值，此技術顛覆目前體外培養T細胞的繁瑣程序，直接透過靜脈給藥達到更全面的免疫反應，根據病患個體差異變更治療組合，成為台灣本土免疫治療技術的重要里程碑。

鄭隆賓說，此研究成果帶來五個向度的重大突破，包括有提出全新的奈米載體概念；將不同機制的免疫療法整合於單一奈米結構上，全面的啟動抗癌免疫反應；打造平台技術；首度以奈米結構直接於生物體內促進T細胞增生；克服免疫治療無法避免的系統性副作用問題，提供新療法策略。

中國附醫轉譯醫學研究中心副院長徐偉成則表示，免疫治療是現代重要的癌症治療方式，同時創造巨大的市場，預期在2026年將突破1000億美元，吸引世界級大藥廠爭先投入開發。

(中時 )