雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府提出活化計畫，上個月獲內政部都委會審議通過，鎮公所9日表示糖廠長期限制北港往西側的發展，盼能先打通廠區內20米道路，連結外環道路與媽祖大橋，紓解台19省道、164縣道車流。

北港糖廠北側土地原屬都市計畫整體開發區，迄今已逾20年未開發，南側製糖廠區2004年停止營運後亦呈閒置狀態，雲林縣政府去年規畫「北港糖廠文化藝術生活美學園區」獲內政部通過，將由縣府進行市地重劃、建築物活化。

北港鎮長蕭永義表示，要完成此規畫案，首先必需解決道路問題，之前規畫從糖廠正門口開設20米道路，穿過廠區轉90度角往北，但此種方式並無法紓解周邊車流量，經他提出變更計畫，才改為直線連結至外環道文仁路與媽祖大橋。

蕭永義說廠區內20米道路連結文仁路，可將市區段台19線的車流引至文仁路，往南經媽祖大橋可通嘉義縣、往北轉市郊段台19線可北上，解決北港朝天宮香盛期台19線大塞車問題，配合糖廠的活化，讓北港往西側的發展不再受限於糖廠的阻隔。

蕭永義指出，若要打通廠區20米道路，還必需考量南側製糖廠區的整頓，製糖廠區停止營運後閒置多年，廠房鐵皮嚴重鏽蝕毀損，一旦遇到強風豪雨可能被吹落危及民眾，必需設法處理以策安全。

雲林縣政府文化觀光處表示，目前已向中央爭取經費，先協助糖廠進行廠房破損處維修工作，日後再著手整體活化，逐步打造「北港糖廠文化藝術生活美學園區」。

(中時 )