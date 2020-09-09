龍潭高低揚灌區在1970年間被劃出石門農田水利會灌區，導致龍潭農民看得到水卻用不到。(蔡依珍攝)

龍潭高低揚灌區60年代因抗繳水租遭石門農田水利會畫開灌區，議員徐玉樹9日為龍潭農民抱不平。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

龍潭高低揚灌區60年代因抗繳水租遭石門農田水利會畫開灌區，議員徐玉樹9日為龍潭農民抱不平，市長鄭文燦也認為變成「水利孤兒」不公，強調龍潭茶葉、稻米都聞名，農作都要用水，10月1日水利會改制，可望將非灌區納進來，會請農業局水務局督導，保障龍潭農民權利。

徐玉樹說，龍潭高低揚灌區在1970年間被劃出石門農田水利會灌區，但近年野溪被汙染、泉水枯竭，水源嚴重短缺，龍潭農民想要申請納入灌區卻被水利會拒絕，看得到卻用不到，「蔡總統高喊轉型正義，農民用水遭拒才是不正義！」感嘆水利地當初取得時就是公家地，現在要跟公家要錢不合理，造成地方沉重負擔，希望全面改為官派之後，能爭取龍潭恢復為灌區，回歸公益使用。

鄭文燦表示，龍潭高低揚灌區40年前因認為水租較貴，還要分攤抽水站電費，抗繳水租，遭石門農田水利會劃出灌區，坦言近年農民用水未被滿足、水利工程也未能管理維護，對龍潭、平鎮和大溪農民不公，指示水務局和農業局幫助龍潭灌區恢復基本及智慧灌溉。

鄭文燦也提到，水利會確定在10月1日改制，由農委會成立農田水利署，轄下設17個管理處，桃園跟石門農田水利會將各成立1個管理處，處長派任採雙軌制，具備公務員身分，或是原本就是水利會幹部，但都要在年齡65歲以下，相信改制後，非灌區都會被納進來，他指示水務局積極協調，循一定程序跟區排系統對接。

水務局長劉振宇表示，非灌溉土地管理辦法尚未出爐，水務局會與水利會協商，爭取公益使用採無償撥用，如果可行將有助治水及淹水改善。

(中時 )