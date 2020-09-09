上緯投控（3708）持股88.75％子公司上緯新材料陸股上市再進一步。上緯投控公告，上緯新材料於上海證券交易所科創板申請上市，9日正式刊登招股意向書，將於上海證券交易所科創板擬發行不超過4,320萬股，佔其發行後總股本比例不低於10％，共擬募資人民幣2.16億元。

上緯新材料主生產為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料和新型複合材料。上緯投控董事會去年11月敲定在上海科創版申請上市，今年7月中獲得科創板股票上市委員會審議同意，9月2日收到大陸證監會審核通知。

據招股書顯示，上緯新材料2016～2019年營收人民幣11.25億元、10.24億元、12.38億元、13.49億元，淨利各為人民幣1.23億元、5,161.35萬元、2,437.59萬元、7,826.80萬元。

上緯新材料這次擬募集資金人民幣2.16億元（新台幣9.4億元），用於上緯上海技改一期項目、上緯天津風電材料自動化改造項目、上緯上海翻建生產及輔助用房、上緯興業整改專案、補充營運資金。

上緯投控目前主要事業包括環保耐蝕材料、環保節能材料與碳纖事業開發。目前碳纖維拉擠碳板材除已出貨給MHI Vestas，還有碳纖預浸布出貨給大陸風機龍頭金風，明年碳纖產品有機會打進美國GE供應鏈。

看好未來在風電市場的應用潛力，兩岸同步啟動擴廠；台灣新設2條線已開始認證，預計明年出貨；江蘇擴產計畫預計年底前到位，從原14條線年底再擴充12～15條線。

(工商 )