李至正與張寗在《未來媽媽》飾演不孕夫妻。（三立提供）

李至正與張寗在《未來媽媽》飾演不孕夫妻。（三立提供）

由台灣大哥大myVideo與三立電視共同出品的週五華劇《未來媽媽》，9日舉辦合作簽約儀式記者會，劇中飾演不孕夫妻的李至正與張寗也出席。張寗戲裡嫁入豪門，但豪門媳婦肚皮始終沒有動靜，婚姻生活充滿了不孕的壓力與婆媳問題。現實中31歲的張寗已為人母，小孩四歲大了，她笑說自己很幸運有好公婆，平時家事也不需要她做，難怪每次拍到做家事的劇情都被導演虧不專業。

張寗與公婆同住一屋簷下，坦言與婆婆相處非常好，雖然有時育兒觀念不同，但都可以好好溝通，例如小孩一定要坐兒童安全座椅、需要刷牙這些事，婆婆後來也都能接受她的意見，讓她直說自己很幸運，拍戲遇到親熱戲也不需要報備，因為家人都知道那只是一份工作。她目前未有計畫再生，「小孩是很可愛，但在小孩與自己的工作理想之間要取得平衡實在是不容易，放不下孩子也放不下工作，這是一種拉鋸。且小孩的教育也不容易。」

李至正劇中飾演富二代，開玩笑說這次角色特別有錢，劇中角色事業有成，妻子溫柔體貼，如此完美的人生，唯一的缺憾是沒有沒有子嗣，面對傳宗接代的問題而倍感壓力。他表示一般男人都不會注意或逃避不孕或婆媳問題，這次拍戲後才體會到女人的辛苦，求子要受多少苦。資深演員周丹薇就是飾演他的媽媽、張寗的婆婆，劇情只要婆媳聊天都是談到生孩子問題，所以媳婦備受壓力而願意去面對不孕的治療。

李至正說其實在拍戲現場有一次拍一家三人在餐桌談到求子的話題，拍攝休息時間他發現周丹薇一直盯著食物沈默非常久，若有所思、好像有事想說卻說不出來的樣子，他當下不敢打斷，事後上網查才發現原來周丹薇曾為了生小孩做過19次試管卻都沒有成功，「女人求子真的要承受很多苦，甚至會有生命危險」。

李至正這次為戲甩掉十公斤的體重，他驕傲的笑說目前是人生身材現在最好的時候，他說戲剛定裝時導演一看到他就會問「瘦了沒？」所以這次他就特別找了專業教練減瘦，而身材練好導演當然不會在劇中放過他，安排了些膚間間的情趣劇情，比方說在豪宅更衣室裸身聊天等，至於可有親熱床戲？李至正笑說就留給郭書瑤與禾浩辰那一對好了。由於在劇中他處在母親與妻子之間，被問如果兩人掉水裡會先救誰，他開玩笑說：「我會跳到水裡先玩水！」年紀也不小的李至正默認有交往中的對象，但其餘細節則三緘其口，他在家裡沒有被催婚，因為兩個哥哥都晚婚，大哥才結婚不久，二哥明年結婚，他也就不急，先把這結婚生子的任務交給哥哥們。

(中時 )